В Швеции произошло ЧП с судном из-за пьяного российского капитана
|09:15 26.09.2019
|Россия
У берегов Швеции близ города Хельсингборг село на мель грузовое судно с российским экипажем.
Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на телеканал SVT.
Инцидент произошел после 21.00 во вторник, 25 сентября.
82-метровое судно, зарегистрированное в Гибралтаре, направлялось из Калининграда в Лидчепинг. Все члены экипажа судна – россияне.
Отмечается, что капитан пытался сдать назад после контакта судна с землей, однако его попытки были безуспешны.
“Капитан уснул и теперь подозревается в управлении судном в нетрезвом состоянии и халатности. Он находится под следствием”, – сообщили в береговой охране Швеции.
На борту корабля находились семь человек, никто из них не пострадал.
Напомним, год назад российского капитана грузового судна BBC Lagos осудили в Швеции до четырех месяцев за решеткой за управление кораблем в состоянии алкогольного опьянения. 130-метровое грузовое судно BBC Lagos с 5 тысячами тонн пшеницы на борту село на мель 3 августа неподалеку от Хельсингборга.
Ранее в норвежском порту загорелось российское судно.
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