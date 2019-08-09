Правительство России решило отложить строительство севастопольской инфекционной больницы
|11:30 26.09.2019
|Крым
Правительство России намерено исключить финансирование строительства севастопольской инфекционной больницы в текущем году.
Соответствующие изменения предложило внести в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» министерство экономического развития РФ, пишет Новый Севастополь.
«По объекту «Строительство городской инфекционной больницы на 200 коек» средства в размере 626,97 млн рублей, предусмотренные на строительно-монтажные работы, перераспределены на 2020 год в связи с необходимостью решения вопроса по реализации объекта на территории проектируемого медицинского кластера в рамках исполнения поручения правительства Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ о внесении изменений в крымскую ФЦП.
В июле 2019 года депутаты севастопольского Законодательного собрания приняли постановление о поддержке инициативы по строительству новой инфекционной больницы в медицинском кластере в районе Камышового шоссе вместе с онкодиспансером и больницей «скорой помощи», а не на месте существующего здания в районе улицы Коммунистическая.
И.о губернатора оккупированного Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что проектированию больницы на новом месте будет предшествовать тщательное изучение обстановки.
После этого будет подготовлен доклад правительству РФ и принято окончательное решение о возможности строительства.
Общая стоимость инфекционной больницы на 200 коек – 2,6 млрд рублей. Строительство планировалось начать в 2019 году.
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