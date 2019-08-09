Правительство России намерено исключить финансирование строительства севастопольской инфекционной больницы в текущем году.

Соответствующие изменения предложило внести в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» министерство экономического развития РФ, пишет Новый Севастополь.

«По объекту «Строительство городской инфекционной больницы на 200 коек» средства в размере 626,97 млн рублей, предусмотренные на строительно-монтажные работы, перераспределены на 2020 год в связи с необходимостью решения вопроса ‎по реализации объекта на территории проектируемого медицинского кластера ‎в рамках исполнения поручения правительства Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ о внесении изменений в крымскую ФЦП.

В июле 2019 года депутаты севастопольского Законодательного собрания приняли постановление о поддержке инициативы по строительству новой инфекционной больницы в медицинском кластере в районе Камышового шоссе вместе с онкодиспансером и больницей «скорой помощи», а не на месте существующего здания в районе улицы Коммунистическая.

И.о губернатора оккупированного Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что проектированию больницы на новом месте будет предшествовать тщательное изучение обстановки.

После этого будет подготовлен доклад правительству РФ и принято окончательное решение о возможности строительства.

Общая стоимость инфекционной больницы на 200 коек – 2,6 млрд рублей. Строительство планировалось начать в 2019 году.