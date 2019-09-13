На учебно-тренировочных комплексах в пунктах базирования корабельных соединений Каспийской флотилии в Астрахани и Каспийске экипажи кораблей КФл приступили к учению по борьбе за живучесть.

Аварийные партии отрабатывают порядок действий при возникновении пожара в различных корабельных отсеках, чёткость и слаженность действий при ликвидации пробоины на корабле и откачке поступающей забортной воды, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Тренировки проводятся в специально оборудованных помещениях на учебно-тренировочных комплексах. В ходе интенсивных занятий экипажи кораблей выполняют нормативы по сбору аварийной команды в костюме пожарного, герметизации горящего отсека, устранению пробоины и откачиванию воды из отсека.

При выполнении тушения пожара, возникшего при взрыве пиропатронов, матросы учатся быстро герметизировать горящий отсек, останавливать распространение огня и ликвидировать очаги возгорания в минимально короткие сроки.

В ходе тренировок по устранению пробоин аварийная партия ставит специальный герметизационный пластырь на пробоину и откачивает поступившую в отсек забортную воду.

Также матросы ликвидируют возгорание и поступление забортной воды одновременно в нескольких отсеках.

В учении по борьбе за живучесть приняли участие аварийные партии из числа экипажей ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Астрахань», «Махачкала», «Астрахань», базовых, рейдовых тральщиков и судов обеспечения.