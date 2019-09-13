ЮВО: Свыше 13 тысяч артиллеристов приняли участие в масштабных стрельбах на полигонах Юга России
|11:00 26.09.2019
|Россия
Артиллеристы Южного военного округа провели масштабные стрельбы на 19-ти полигонах округа.
Свыше 13 тысяч военнослужащих выполнили задачи развертывания в боевой порядок с марша, огневого поражения объектов условного противника, оперативной смены огневых позиций как днем, так и ночью, в условиях действий разведывательно-диверсионных групп и применения условным противником средств радиоподавления, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе учебных боёв артиллерийскими подразделениями активно применялись современные комплексы разведки, управления и связи КРУС «Стрелец», системы артиллерийской разведки «Зоопарк» и беспилотная авиация.
Оперативное взаимодействие и эффективная работа командных пунктов по управлению огнем артиллерии были организованы в единой системе разведывательно-огневого контура.
Занятия по управлению огнем артиллерии проводились в комплексе с инженерной, военно-медицинской подготовкой и выполнением задач по радиационной, химической и биологической защите.
В масштабных стрельбах были задействованы самоходные гаубицы «Мста-С» и «Акация», буксируемые гаубицы «Мста-Б» и Д-30, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также минометы «Сани» и «Поднос».
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