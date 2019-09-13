ЮВО: В Дагестане морская пехота Каспийской флотилии "уничтожила" бронетехнику условного противника
|10:00 26.09.2019
|Дагестан республика
Артиллерийские подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) уничтожили бронетехнику условного противника в ходе тактического учения на полигоне Аданак в Республике Дагестан.
В ходе учения расчеты артиллерийских орудий «Нона», противотанковых орудий «Рапира» и противотанковых ракетных комплексов «Метис» и «Фагот» выполнили около 50 огневых задач, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Также военнослужащие флотилии отработали действия артиллеристов на марше, развёртывание и занятие огневых позиций, их инженерное оборудование и маскировку, разведку целей, а также выполнили огневые задачи по управлению огнём.
В мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 400 военнослужащих, задействовано более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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