Артиллерийские подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) уничтожили бронетехнику условного противника в ходе тактического учения на полигоне Аданак в Республике Дагестан.

В ходе учения расчеты артиллерийских орудий «Нона», противотанковых орудий «Рапира» и противотанковых ракетных комплексов «Метис» и «Фагот» выполнили около 50 огневых задач, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также военнослужащие флотилии отработали действия артиллеристов на марше, развёртывание и занятие огневых позиций, их инженерное оборудование и маскировку, разведку целей, а также выполнили огневые задачи по управлению огнём.

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 400 военнослужащих, задействовано более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.