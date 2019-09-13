На Черноморском флоте страны-агрессора проведено учение по поиску и оказанию помощи «аварийной» подводной лодке

По замыслу учения, в ходе выполнения мероприятий боевой подготовки на подводной лодке находящейся в надводном положении возникла условная аварийная ситуация, в результате ликвидации которой несколько членов экипажа получили ранения, о произошедшем был передан сигнал дежурным силам флота, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Подводная лодка получила незначительные внутренние повреждения, легла на грунт, точное местоположение неизвестно, экипаж приступил к устранению повреждений.

После получения сигнала об аварии дежурными силам поисково-спасательного отряда (ПСО) флота начато развёртывание в район нахождения подводной лодки.

На первом этапе учения был отработан элемент по поиску подводной лодки лежащей на грунте с применением кораблей, вертолётов и самолётов морской авиации флота.

После обнаружения, к «аварийной» подводной лодке со спасательного судна «Коммуна» был спущен глубоководный аппарат АС-28 с аварийной спасательной группой на борту, который пристыковался к объекту и выполнил подъём с глубины «раненых» членов экипажа, которым была оказана необходимая медицинская помощь на борту спасательного судна.

На завершающем этапе учения экипаж подводной лодки после устранения повреждении, совершил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки.

В учении, которое проведено в одном из полигонов боевой подготовки флота в акватории Чёрного моря, были задействованы 12 кораблей и судов, в том числе: подводная лодка «Колпино», малый противолодочный корабль «Муромец», морской тральщик «Турбинист», старейшее спасательное судно «Коммуна», спасательное буксирное судно (сбс) «СБ-739», водолазные и пожарные суда, самолёт Бе-12 и вертолёт Ка-27ПС из состава подразделений морской авиации и ПВО Черноморского флота.