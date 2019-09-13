Управление Роскомнадзора по оккупированным Крыму и Севастополю только за один месяц направило в суд 5 заявлений с требованием привлечь ФГУП «Почта Крыма» к административной ответственности.

Как следует из документов Арбитражного суда оккупированного Крыма, заявления стали следствием систематического мониторинга работы почтовой службы, которая допускает отклонения от нормативов доставки корреспонденции, пишет Крыминформ.

Пять заявлений поданы в суд с 25 июля по 27 августа, тогда как за весь предыдущий период с начала года ведомство направило в суд лишь два заявления – по одному из них суд вынес «Почте Крыма» предупреждение, по-другому – оштрафовал на 30 тыс рублей. Ещё одно решение не в пользу «Почты Крыма» – также на 30 тыс рублей – было вынесено в начале года по заявлению, направленному еще в 2018-м.

Во всех процессах суд принимал доводы Роскомнадзора, который настаивал на нарушении «нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции, утвержденных приказом минкомсвязи России». Сами нарушения выявлялись как раз при помощи отправки контрольных писем, задержка с выемкой которых чаще всего составляла один день, а в рекордном случае – восемь дней. В целом Роскомнадзор в трех заявлениях в конце 2018 – начале 2019 года отразил 37 нарушений сроков выемки, однако норматив по времени доставки в итоге был превышен лишь однажды – как раз в случае с установленным в Севастополе рекордом.

В материалах по пяти аналогичным заявлениям, которые сейчас находятся на рассмотрении суда, никаких данных о фактах нарушений не содержится, однако предметом указывается та же статья КоАП.

С июня 2019 года управление Роскомнадзора по оккупированным Крыму и Севастополю возглавляет Виктория Дунаева, ранее возглавлявшая аналогичную структуру в Амурской области.