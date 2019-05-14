Помимо культурно-исторического, лечебного и винного туризма в оккупированном Крыму планируется активное развитие яхтенного, круизного и автомобильного направлений отдыха.

Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Госсовета оккупированного Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, пишет РИА Новости.

"В планах комитета разработать закон о яхтинге в Крыму, на эту тему мы общались на конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации с руководством Госдумы и Правительства РФ. Круизное сообщение, яхтинг – это очень большие перспективы для туристического Крыма, и, в отличие от объектов размещения, таких перспектив у нас полтора десятка", — сказал Черняк.

При этом депутат подчеркнул, что данное направление может быть привлекательным для бизнеса. По его словам, в условиях оккупированного Крыма первые инвесторы смогут обеспечить себе преимущество.

Черняк также сообщил, что с запуском Керченского моста на аннексированном полуострове стал востребован автомобильный туризм.

"Крымский мост дает нам практически 60% прибывающих туристов, и большинство из них – люди, которые путешествуют караванингом (в домах на колесах), либо с палаткой. С каждым годом таких людей все больше и больше. Современные условия для их базирования в Крыму необходимы. Над этим работает наше профильное министерство", — рассказал Черняк.

По его словам, строительство баз для автокемперов уже "набирает обороты".