Оккупанты считают яхтинг и круизный туризм в оккупированном Крыму перспективным направлением развития
|09:45 26.09.2019
|Крым
Помимо культурно-исторического, лечебного и винного туризма в оккупированном Крыму планируется активное развитие яхтенного, круизного и автомобильного направлений отдыха.
Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Госсовета оккупированного Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, пишет РИА Новости.
"В планах комитета разработать закон о яхтинге в Крыму, на эту тему мы общались на конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации с руководством Госдумы и Правительства РФ. Круизное сообщение, яхтинг – это очень большие перспективы для туристического Крыма, и, в отличие от объектов размещения, таких перспектив у нас полтора десятка", — сказал Черняк.
При этом депутат подчеркнул, что данное направление может быть привлекательным для бизнеса. По его словам, в условиях оккупированного Крыма первые инвесторы смогут обеспечить себе преимущество.
Черняк также сообщил, что с запуском Керченского моста на аннексированном полуострове стал востребован автомобильный туризм.
"Крымский мост дает нам практически 60% прибывающих туристов, и большинство из них – люди, которые путешествуют караванингом (в домах на колесах), либо с палаткой. С каждым годом таких людей все больше и больше. Современные условия для их базирования в Крыму необходимы. Над этим работает наше профильное министерство", — рассказал Черняк.
По его словам, строительство баз для автокемперов уже "набирает обороты".
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