Российское правительство увеличит финансирование ФЦП развития Крыма на 2,6 млрд рублей

09:30 26.09.2019   Крым

Министерство экономического развития России внесло на рассмотрение правительства проект постановления, который предполагает увеличение финансирования федеральной целевой программы развития оккупированных Крыма и Севастополя до 2022 года на 2,6 млрд рублей. 

Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов, пишет Крыминформ.

«Объемы финансирования программы за счет средств федерального бюджета в 2019–2022 годах составят 392 млрд рублей, плюс 2,6 млрд рублей к действующей редакции программы», – указано в документе.

Проект учитывает изменения стоимости объектов, реализуемых в рамках ФЦП на основе разработанной проектной документации и проведенной государственной экспертизы, а также перераспределение средств по объектам и мероприятиям программы.

В соответствии с проектом постановления общий объем финансирования мероприятий ФЦП составит 961,8 млрд руб, в том числе за счет средств федерального бюджета – 907,3 млрд руб, за счет бюджетов Крыма и Севастополя – 23,4 млрд рублей, из внебюджетных источников – свыше 31 млрд рублей.

В июле 2019 года правительство Российской Федерации добавило в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя 88 новых объектов и мероприятий на сумму 56,6 млрд рублей. Общий размер финансирования ФЦП развития Крыма и Севастополя после корректировки составил 959,2 млрд рублей.

Федеральная целевая программа развития оккупированных Крыма и Севастополя была принята правительством России в 2014 году. Изначально она была рассчитана до 2020 года. Позже в программу неоднократно вносились корректировки с увеличением размера финансирования.



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