Оккупанты заявили о 3 млн автотуристов, проехавших по Керченскому мосту
|12:00 26.09.2019
|Крым
Мостом через Керченский пролив с начала года воспользовались 3,3 млн туристов.
Вице-премьер правительства Ольга Голодец выступила на совещании Владимира Путина с членами правительства: «В прошлом году был введен в эксплуатацию Крымский мост, в этом году по нему проехали 3,3 млн туристов, и с каждым днем их число становится все больше», цитируют Ольгу Голодец Примечания.
По словам вице-премьера, на территории оккупированного Крыма для автотуристов были разработаны новые экскурсионные маршруты: «Золотое кольцо Боспорского царства» и «Императорский маршрут». Голодец подчеркнула: «Люди будут не просто проезжать по мосту, они смогут совершенно по-новому взглянуть на историю и культуру полуострова».
Вице-премьер отметила, что для привлечения туристов важную роль играет благоустройство зон отдыха. Так, по сравнению с 2014 годом число благоустроенных пляжей в Крыму выросло в 1,7 раза и в этом году увеличилось до 455.
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