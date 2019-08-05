Рейс был задержан из-за того, что на борту обнаружили неисправность.

Самолет авиакомпании S7, который должен был вылететь из Симферополя в Москву, был задержан в аэропорту вылета почти на сутки, сообщает сайт Новости Крыма со ссылкой на агентство «Москва».

Рейс задержали из-за технической неисправности. Пассажиров направили на другие рейсы.Также в авиакомпании рассказали, что людям предоставили горячее питание и размещение в гостинице.