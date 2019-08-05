В Москву из Симферополя из-за поломки не вылетел самолет

08:30 26.09.2019   Крым

Рейс был задержан из-за того, что на борту обнаружили неисправность.

Самолет авиакомпании S7, который должен был вылететь из Симферополя в Москву, был задержан в аэропорту вылета почти на сутки, сообщает сайт Новости Крыма со ссылкой на агентство «Москва».

Рейс задержали из-за технической неисправности. Пассажиров направили на другие рейсы.Также в авиакомпании рассказали, что людям предоставили горячее питание и размещение в гостинице.



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