В Москву из Симферополя из-за поломки не вылетел самолет
|08:30 26.09.2019
|Крым
Рейс был задержан из-за того, что на борту обнаружили неисправность.
Самолет авиакомпании S7, который должен был вылететь из Симферополя в Москву, был задержан в аэропорту вылета почти на сутки, сообщает сайт Новости Крыма со ссылкой на агентство «Москва».
Рейс задержали из-за технической неисправности. Пассажиров направили на другие рейсы.Также в авиакомпании рассказали, что людям предоставили горячее питание и размещение в гостинице.
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