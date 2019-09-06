Дальность ракеты "Оникс" увеличат до 800 км - источник
|09:00 26.09.2019
|Россия
"НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) разработало крылатую ракету морского базирования "Оникс-М" с максимальной дальностью стрельбы 800 км и повышенной точностью поражения морских и наземных целей.
Летные испытания ракеты начнутся в ближайшие месяцы, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе РФ, пишет flotprom.
"На базе стоящей на вооружении крылатой ракеты "Оникс" разработан новый вариант – "Оникс-М", получивший максимальную дальность поражения 800 км", – рассказал один собеседник агентства.
Источник уточнил, что ракета оборудована усовершенствованной системой управления и сможет с большей точностью поражать как морские, так и наземные цели. Также повышена защищенность ракеты от воздействия средств радиоэлектронной борьбы, добавил собеседник агентства.
Другой источник в оборонной отрасли рассказал, что летно-конструкторские испытания новейшей версии "Оникса" должны были начаться в первой декаде сентября в акватории Баренцева моря на морском полигоне Северного флота. Для обеспечения безопасности судоходства и полетов гражданской авиации под эти испытания закрывались несколько районов моря, "однако пуски выполнены не были из-за необходимости дополнительных проверок опытных образцов изделия".
"Ожидается, что летные испытания "Оникса-М" начнутся в ближайшие один–два месяца", – рассказал собеседник издание.
По словам источника, максимальная скорость "Оникса-М" и массо-габаритные характеристики соответствуют базовой версии ракеты.
В "НПО машиностроения", разработавшем "Оникс", не стали комментировать предоставленную источниками информацию.
Состоящая сегодня на вооружении противокорабельная ракета "Оникс" имеет максимальную дальность поражения 300 км, максимальная скорость полета – до 2,5 числа Маха (3062 км/ч) на большой высоте. Масса боевой части боеприпаса достигает 300 кг. Ракетой вооружаются корабли (МРК проекта 21631 "Буян-М"), подводные лодки (многоцелевые АПЛ проекта 885 "Ясень"), а также береговые комплексы "Бастион".
На борту МРК проекта 21631 "Буян-М"
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