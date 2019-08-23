"Новороссийский судоремонтный завод" поставил в док для проведения ремонтных работ наливное судно "Инженер Читанава" и буксир "Инженер Шиловский".

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, пишет sudostroenie.info.



Первое судно принято в док для ремонта гребного и рулевого устройства, замены корпусных контракций в балластных и грузовых танках, обновления листов наружной обшивки и ремонта донно-бортовой арматуры.



Буксир, в свою очередь, получит отремонтированный винто-рулевой комплекс и гребной винт. Также на нем будет проведена очистка и окраска подводной и надводной частей корпуса.



Отметим, что перед началом работ из дока было выведено наливное судно "Краб".

Фото: НСРЗ