Новороссийский судоремонтный завод отремонтирует наливное судно и буксир / Фото
|08:00 26.09.2019
|Россия
"Новороссийский судоремонтный завод" поставил в док для проведения ремонтных работ наливное судно "Инженер Читанава" и буксир "Инженер Шиловский".
Об этом сообщает пресс-служба предприятия, пишет sudostroenie.info.
Первое судно принято в док для ремонта гребного и рулевого устройства, замены корпусных контракций в балластных и грузовых танках, обновления листов наружной обшивки и ремонта донно-бортовой арматуры.
Буксир, в свою очередь, получит отремонтированный винто-рулевой комплекс и гребной винт. Также на нем будет проведена очистка и окраска подводной и надводной частей корпуса.
Отметим, что перед началом работ из дока было выведено наливное судно "Краб".
Фото: НСРЗ
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