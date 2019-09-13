Асана Чапуха вывезли в РОВД Симферополя
|20:18 25.09.2019
|Крым
Фигуранта «дела Веджие Кашка» Асана Чапуха вывезли в в Киевский РОВД Симферополя.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля.
«Асана Чапуха вывезли в Киевский РОВД Симферополя, причины не объясняют», — написал он.
ATR выясняет подробности...
Напомним, 10 октября 2017 года фигуранта «дела Веджие Кашка» Асана Чапуха в оккупированном Крыму отпустили под домашний арест из-за ухудшения здоровья. Как известно, в Крыму 23 ноября ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Симферополе крымских татар Бекира Дегерменджи, отца фигуранта «дела 26 февраля» Мустафы Дегерменджи, Кязима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Куртсеита Абдуллаева, которого позже отпустили. Крымских татар обвинили в вымогательстве денег.
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