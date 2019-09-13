Фигуранта «дела Веджие Кашка» Асана Чапуха вывезли в в Киевский РОВД Симферополя.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля.

«Асана Чапуха вывезли в Киевский РОВД Симферополя, причины не объясняют», — написал он.

ATR выясняет подробности...

Напомним, 10 октября 2017 года фигуранта «дела Веджие Кашка» Асана Чапуха в оккупированном Крыму отпустили под домашний арест из-за ухудшения здоровья. Как известно, в Крыму 23 ноября ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Симферополе крымских татар Бекира Дегерменджи, отца фигуранта «дела 26 февраля» Мустафы Дегерменджи, Кязима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Куртсеита Абдуллаева, которого позже отпустили. Крымских татар обвинили в вымогательстве денег.