В НАТО отримали листа від російської влади з пропозицією щодо введення мораторію на розгортання ракет малої та середньої дальності, але назвали таку пропозицію "ненадійною", адже саме РФ несе одноосібну відповідальність за припинення дії ракетного договору.

Саме так на запит кореспондента Укрінформу відповіла речник НАТО Оана Лунгеску, коментуючи повідомлення російської преси про "анонімні витоки" щодо існування такого звернення президента Путіна до членів НАТО та інших країн Заходу.

"Ми можемо підтвердити, що генеральний секретар НАТО отримав лист від російської влади. Важливо нагадати факт: Росія несе одноосібну відповідальність за загибель ДРМСД. Союзники по НАТО зробили власну оцінку стосовно російських ракет SSC-8 та дійшли висновку, що (їх розгортання) є порушенням ДРМСД. Протягом понад шести років союзники намагалися переконати Росію повернутися до виконання ДРМСД, але Росія продовжувала розвивати та розгортати ці SSC-8 в порушення Договору", - йдеться у відповіді речника НАТО.

Оана Лунгеску нагадала, що союзники по НАТО дійшли широкої згоди про те, що відповідь Альянсу на такі дії Росії буде обмеженою, відповідальною та чітко скоординованою.

"Ми не будемо дзеркально відповідати на те, що робить Росія. Ми не хочемо нової гонки озброєнь, і ми не маємо наміру розгортати нову ядерну зброю наземного базування в Європі. Союзники залишаються повною мірою відданими збереженню ефективного режиму контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення" - наголосила представник НАТО.

Коментуючи тезу щодо "мораторію", речник зауважила, що союзники по НАТО вже чули подібні пропозиції, але не вважають їх надійними.

"Стосовно мораторію, - ми вже чули цю пропозицію раніше, але це ненадійна пропозиція, оскільки вона не узгоджується з тим, що відбувається насправді: Росія вже розгорнула (ракети) SSC-8, у порушення ДРМСД. Доти, поки Росія не знищить системи SSC-8 шляхом, що піддається перевірці, цей мораторій на розгортання не є справжньою пропозицією. Ми ще раз закликаємо Росію поводитися як відповідальний міжнародний гравець", - сказала Лунгеску.

Як раніше повідомляли російські ЗМІ, президент РФ Володимир Путін минулого тижня направив лідерам кількох десятків країн, перш за все, членам НАТО, лист з пропозицією ввести мораторій на розгортання ракет середньої і меншої дальності (РСМД), пропонуючи водночас заходи з перевірки угоди.