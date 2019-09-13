Суд в РФ оставил под арестом фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир"

21:01 25.09.2019   Крым

В среду, 25 сентября, Северо-Кавказский окружной военный суд г. Ростов-на-Дону оставил под арестом фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" до 18 декабря 2019 года.

Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность", передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

В ходе заседания суда фигурант "дела" Вадим Сирук считает, что само обвинение является незаконным и необоснованным в отношении всех подсудимых.

"В Крыму никогда не было ни террористов ни терроризма, не считая конечно сегодняшнего государственного терроризма в отношении коренного народа и всех инакомыслящих, посколько именно силовые структуры сегодня занимаются угрозами, пытками и другими методами гибридной депортации крымскотатарского народа",- сказала Сирук.

Фигурант дела Эмир-Усеин Куку  отметил, что в Крыму, начиная с так называемого референдума, началось давление на всех инакомыслящих, на всех кто имеет собственное мнение, на всех кто "не прогнулся" под власть.

Напомним, что Эмир-Усеина Куку, Вадима Сирука, Муслима Алиева, Энвера Бекирова, Арсена Джеппарова и Рефата Алимова обвиняют в участии, запрещенной на территории Российской Федерации организации "Хизб ут-Тахрир". Им инкриминируют статью 205.5 Уголовного Кодекса РФ ("организация деятельности террористической организации и участие в ней"). Позже им начали вменять ст. 278 УК РФ ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти").



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