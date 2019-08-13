Эвелина Арифова, заместитель командира гражданского формирования «Аскер», на странице Facebook сообщила, что оккупанты готовятся к восстановлению подачи воды во Северо-Крымскому каналу – сжигают весь камыш, выросший на дне канала.

Арифова отмечает, что «власти» последнюю неделю сжигают камыш в Северо-Крымском канале, передает Флот 2017.

«Не хочу разводить панику. Но! Констатирую факт, что сейчас оккупанты в Крыму вычищают канал, уже неделю сжигают камыш в канале», - написала она в соцсети.