Засуджених у «справі «українських диверсантів» Олексія Бессарабова і Володимира Дудку етапували з СІЗО №1 Сімферополя до Москви для розгляду апеляційної скарги на вирок.

Зараз вони перебувають у СІЗО № 1 Краснодара, повідомив проекту Радіо Свобода адвокат Сергій Легостов.

«Днями стало відомо, що Володю Дудку та Олексія етапували із Сімферополя до Москви в СІЗО «Лефортово». Поки що вони в Краснодарі», – розповів адвокат.

Севастопольський міський суд 4 квітня засудив фігурантів «справи «українських диверсантів» Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф: Дудці – в розмірі 350 тисяч рублів, а Бессарабова – в розмірі 300 тисяч рублів.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку цим вироком.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Всіх трьох звинуватили в підготовці диверсій у Криму на замовлення української розвідки.

«Насправді ніяких диверсантів ФСБ не затримувала, оскільки їх у Криму і Севастополі немає. Російські спецслужби таким чином намагаються показати свою ефективність, вводячи вчергове в оману вище російське керівництво, народ і міжнародне співтовариство», – заявив після затримання Дудки, Штиблікова і Бессарабова представник (у 2017 році) Міноборони України Андрій Лисенко.

16 листопада 2017 року Севастопольський міський суд засудив Штиблікова до п’яти років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 тисяч рублів (95 тисяч гривень).