Президенти України та Румунії домовились про обмін візитами найближчим часом

19:41 25.09.2019   Украина

Президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до США зустрівся з Президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. 

Лідери двох країн домовились про обмін візитами найближчим часом, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Як повідомили в Офісі Президента, Глава Української держави подякував Румунії за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за сприяння європейським та євроатлантичним прагненням нашої держави.

“Лідери двох країн погодилися з необхідністю активізації політичного діалогу на найвищому рівні та домовились у цьому контексті про обмін візитами найближчим часом”, — йдеться в повідомленні.

Окрему увагу було приділено співпраці в енергетичній і торговельно-економічній сферах, а також бізнес-відносинам, зазначили в Офісі.

“Ми почали робити багато реформ і запрошуємо ваших інвесторів приходити до нас”, - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні у Нью-Йорку запланована зустріч Зеленського і Трампа.



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