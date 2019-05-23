Президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до США зустрівся з Президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

Лідери двох країн домовились про обмін візитами найближчим часом, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Як повідомили в Офісі Президента, Глава Української держави подякував Румунії за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за сприяння європейським та євроатлантичним прагненням нашої держави.

“Лідери двох країн погодилися з необхідністю активізації політичного діалогу на найвищому рівні та домовились у цьому контексті про обмін візитами найближчим часом”, — йдеться в повідомленні.

Окрему увагу було приділено співпраці в енергетичній і торговельно-економічній сферах, а також бізнес-відносинам, зазначили в Офісі.

“Ми почали робити багато реформ і запрошуємо ваших інвесторів приходити до нас”, - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні у Нью-Йорку запланована зустріч Зеленського і Трампа.