Сьогодні набув чинності закон про внесення змін до Закону України “Про оборону України” щодо організації оборони держави, відповідно до якого президент України Володимир Зеленський зможе затверджувати план оборони України.

Документ було опубліковано вчора, 24 вересня, у парламентському виданні “Голос України”, передає УНН.

До Закону України “Про оборону України” внесли наступні зміни:

У ст.1 з’явилося визначення плану оборони України — це складова частина оборонного планування, що містить сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Також частина третя ст.2 викладена в такій редакції: “Для організації оборони держави Президент України за поданням Кабінету Міністрів України затверджує структуру плану оборони України, план оборони України та військово-адміністративний поділ території України. Порядок розроблення плану оборони України визначається Кабінетом Міністрів України”.

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