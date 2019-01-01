Росію не допустили до участі в чемпіонаті світу з легкої атлетики

18:41 25.09.2019   Россия

Конгрес Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) підтримав рішення виконкому організації продовжити відсторонення Всеросійської федерації легкої атлетики на тлі побоювань, що Росія, ймовірно, маніпулює даними з Московської антидопінгової лабораторії.

IAAF заявила 25 вересня, що 164 зі 194 членів проголосували за відсторонення Росії, 30 висловилися «проти». Це означає, що російські легкоатлети не будуть допущені на майбутній чемпіонат світу з легкої атлетики з можливістю виступати під прапором Росії, передає Радіо Свобода.

У червні IAAF дав Росії три місяці, щоб продемонструвати прогрес у прозорості системи допінгмоніторингу. Але 23 вересня Всесвітнє антидопінгове агентство заявило, що розпочало розслідування проти Російської антидопінгової агенції (РУСАДА) через «невідповідність» даних, наданих на початку року.

Росія була відсторонена від міжнародних легкоатлетичних змагань з 2015 року після допінг-скандалу.

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в катарській Досі 27 вересня – 6 жовтня близько 30-ти російських спортсменів зможуть виступити в нейтральному статусі. Їхній допуск відбуватиметься на підставі індивідуальних заявок в IAAF.



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