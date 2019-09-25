"Israir" запустит прямые рейсы из Одессы в Тель-Авив

18:01 25.09.2019   Украина

Израильская авиакомпания "Israir" ввела прямые рейсы Тель-Авив – Одесса: первый рейс запланирован на 21 ноября, цена билетов стартует от 199 долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

По данным авиаперевозчика, первый рейс запланирован на 21 ноября.

Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus. В расписание включены два еженедельных рейса: по воскресеньям и четвергам.

Вылет из аэропорта Бен-Гурион – в 23:25, посадка в Одессе – в 02:15.

Обратные рейсы вылетают в ночь на понедельник и на четверг в 03:15, посадка в Израиле – в 06:05.

Отметим, что заявленная стоимость билета – от 199 долларов, сумма включает в себя 8 килограммов ручной клади. За дополнительное багажное место надо будет доплатить 35 долларов в одну сторону. Таким образом, полет туда и обратно с чемоданом обойдется как минимум в 269 долларов.

На момент публикации материала минимальная цена билета на сайте Israir равнялась 224 долларам.

Госавиаслужба запретила украинскому лоукосту летать из Одессы в Телль-Авив.



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