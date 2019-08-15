В оккупированном Крыму убыточно работают более 40% предприятий
|17:41 25.09.2019
|Крым
В первом полугодии убыточно работали 42% предприятий. Больше всего потерь понесли компании, работающие в сфере информации и связи, культуры, спорта и развлечений, говорится в исследовании так называемого "Крымстата".
Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ
«Убыточно работали 41,9% предприятий. Значительная доля убыточных организаций наблюдается в области информации и связи (71,4%), культуры, спорта, организации досуга и развлечений (66,7%), образования (64,7%), а также в области гостиниц и предприятий общественного питания (62,5%)», — рассказали статистики.
По сравнению с прошлым годом, сумма убытков предприятий увеличилась на 5,5% и составила почти 4,7 млрд рублей.
Вместе с тем, 58% организаций, которые признали прибыльными, за первые шесть месяцев 2019 года заработали почти 10,9 млрд рублей.
По сравнению с прошлым годом прибыль компаний снизилась на 4%.
Наиболее успешно в этом году работали предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и промышленности.
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