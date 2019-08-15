Крымчанам придется заплатить за страховку энергосистемы оккупированного полуострова
|17:21 25.09.2019
|Крым
Мобильные электростанции (МГТЭС), страхующие энергосистему оккупированного Крыма, могут получить бессрочный статус вынужденной генерации. И если это произойдет, оплачивать содержание оборудования будут потребители.
Как передает корреспондет РИА «Новый День», мобильные ГТЭС, принадлежащие Федеральной сетевой компании (ФСК), были переброшены на оккупированный полуостров в 2014 году для закрытия энергодефицита.
И теперь они могут получить новый для энергорынка статус федерального мобильного резерва мощности и бессрочно получать вынужденный тариф.
Как правило, этот механизм используют для поддержки старых мощностей, необходимых для надежности энергосистемы, но МГТЭС хотят получить вынужденный тариф для поддержания мобильного резерва на случаи аварий.
Вопрос рассматривался 24 сентября на заседании правкомиссии по электроэнергетике у "вице-премьера" Дмитрия Козака, сообщает «Коммерсант».
Издание поясняет: «Вынужденный» статус получают ТЭС, которые не окупаются на рынке, но нужны для теплоснабжения или надежности энергосистемы. Такие ТЭС получают повышенный тариф на мощность, а нагрузка за содержание вынужденного генератора ложится на потребителей. Статус обычно дается не новым, а устаревшим и неэффективным станциям».
Правительство уже одобрило статус вынужденной генерации для МГТЭС на 2020 год, что обойдется потребителям в 1,6 млрд руб.
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