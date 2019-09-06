Железная дорога Керченского моста построена с расчетом на дальнейшую электрификацию
|17:01 25.09.2019
|Крым
Железнодорожная часть Керченского моста построена с таким расчетом, что может быть электрифицирована в случае принятия такого решения.
Об этом ТАСС сообщил начальник ФКУ "Упрдор "Тамань" (заказчик строительства моста) Кайрат Турсунбеков.
"В нашем проекте реализованы решения, которые позволят в дальнейшем электрифицировать мост. Ничего переделывать не нужно будет - только поставить опоры и протянуть контактную сеть, не нужно будет вмешиваться в конструктив моста, - рассказал он. - При строительстве были предусмотрены закладные места для дальнейшей электрификации. На этих местах могут быть смонтированы опоры контактной сети".
Он отметил, что пока по мосту будут ходить дизельные тепловозы.
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