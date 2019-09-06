Железнодорожная часть Керченского моста построена с таким расчетом, что может быть электрифицирована в случае принятия такого решения.

Об этом ТАСС сообщил начальник ФКУ "Упрдор "Тамань" (заказчик строительства моста) Кайрат Турсунбеков.

"В нашем проекте реализованы решения, которые позволят в дальнейшем электрифицировать мост. Ничего переделывать не нужно будет - только поставить опоры и протянуть контактную сеть, не нужно будет вмешиваться в конструктив моста, - рассказал он. - При строительстве были предусмотрены закладные места для дальнейшей электрификации. На этих местах могут быть смонтированы опоры контактной сети".

Он отметил, что пока по мосту будут ходить дизельные тепловозы.