«Кернел» интересуется концессией госстивидора «Ольвия»
|16:21 25.09.2019
|Украина
Специализированный морской порт (СМП) «Ольвия» в рамках подготовки проекта концессии госимущества посетили представители компании «Кернел».
Как сообщила пресс-служба администрации порта, целью визита стала оценка потенциальным инвестором производственных мощностей и состояния объектов портовой инфраструктуры, которые готовятся к передаче в концессию, передают Порты Украины.
Представители «Кернел» во главе с гендиректором компании Евгением Осиповым в ходе встречи с начальником администрации порта Андреем Егоровым и директором ГП «Стивидорная компания (СК) «Ольвия» Русланом Олейником детально ознакомились с условиями конкурса пилотного проекта концессии в порту «Ольвия» и осмотрели площадки и имущество государственного стивидора, которое планируется к передаче в концессию.
«Кернел» — крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из Черноморского региона на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. Земельный банк компании составляет 550 тыс. гектар. Компания владеет зерновым терминалом «Трансбалктерминал» в порту «Черноморск» годовой мощностью 4 млн тонн. Экспортирует продукцию в более чем 60 стран.
Акции холдинговой компании группы Kernel Holding S.A. котируются на Варшавской фондовой бирже с ноября 2007 года. Крупнейшим акционером «Кернела» через Namsen Ltd является Андрей Веревский, который владеет 39,93%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает Виталий Хомутынник, принадлежит 6,59% акций «Кернела».
ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) пригласила украинских и международных инвесторов принять участие в Road Show проектов концессии имущества ГП «СК «Ольвия» и ГП «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП), которое состоится 1 октября 2019 года в Одессе.
На минувшей неделе Министерство инфраструктуры объявило о проведении конкурсов на концессию имущества госстивидоров «Ольвия» и ХМТП и соответствующего имущества ГП «АМПУ».
Как сообщил сайту «Порты Украины» глава Проектного офиса по вопросам государственно-частного партнерства SPILNO Тарас Бойчук, конкурсные процедуры будут проходить в соответствии с действующим на сегодняшний день законодательством, а договоры, которые подпишут с победителями конкурсов, будут содержать нормы нового закона «О концессиях».
ГП «СК «Ольвия» и ГП «ХМТП» являются площадками реализации пилотных проектов концессии в портовой отрасли. Пилотные проекты утверждены Мининфраструктуры 23 июня 2016 года. ТЭО пилотных проектов разработаны консорциумом международных консультантов, сформированным ЕБРР и IFC. При подготовке ТЭО проведен системный анализ рынка, выполнены финансовая, техническая, экологическая и юридическая экспертизы.
ТЭО прошли обсуждение при участии представителей трудовых коллективов госстивидоров, местной власти и были утверждены Мининфраструктуры и Министерством экономического развития и торговли с учетом гарантий дальнейшего трудоустройства работников госпредприятий.
Заинтересованность в концессии госстивидоров «Ольвия» и ХМТП проявили более 25 украинских и зарубежных компаний, в числе которых — Bunge, COFCO, Mitsubishi Corparation, Posco, «Метинвест», «Портинвест», «Укрречфлот», «Днипро Карго Лимитед» и др.
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