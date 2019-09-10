Первый паром из Скадовского морского порта в Турцию должен уйти уже до конца 2019 года.

Об этом сообщил советник главы Херсонской облгосадминистрации Кирилл Сергеев, передают Порты Украины.

«Паром из Скадовска в Турцию — процесс восстановления сообщения идет без сбоев. Сейчас идет этап установления контактов между поставщиками и импортерами с двух сторон. (…) Впереди еще три этапа работы, каждый из которых направлен на простую цель — паром из Скадовска должен уйти уже до конца этого года», — написал Сергеев в Facebook.

По его словам, бизнес самостоятельно между собой договаривается о группах товаров, которые будут транспортироваться по этому логистическому каналу, а Херсонская областная государственная администрация помогает сторонам установить контакты друг с другом. Со стороны Турции также действуют несколько торгово-промышленных палат и государственных учреждений.

Ранее и.о. директора ГП «Сказоский морской торговый порт» Александр Литвиненко отмечал, что Скадовский порт готов принимать суда с осадкой до 5 метров. Однако сейчас существует проблема с паромами, имеющими такую осадку. «К сожалению, большинство паромов, которые имеют такую осадку, были в Крыму, в настоящее время аннексированном. Но мы ведем переговоры с греческой компанией, и я доложу в рабочем порядке, потенциальные инвесторы привлечены, с кем именно ведутся переговоры», — отметил Литвиненко.

Паромное сообщение между Скадовском и турецким Зонгулдаком было прекращено в феврале 2014 года. 20 октября 2016 года Скадовский морской порт после длительного перерыва принял из турецкого порта Зонгулдак паром (типа Ro-Ro Cargo) с загруженными товаром фурами. В июне 2017 сообщалось о том, что в порту проводятся дноуглубительные работы, потому что из-за недостаточных глубины в Скадовском морском порту нельзя было проводить перевалку грузов.

Компании «Амалтея Трейд», «София-1 плюс», «Черномор Инвест Транс» и «Морские ворота» намерены принять участие в конкурсе на право аренды имущества ГП «Скадовский морской торговый порт» (СМТП), которое является единственным оператором Скадовского морского порта. Согласно планам компаний, через Скадовский порт может быть организована перевалка аграрных грузов, комплектующих для ветроэлектростанций, полимеров, а также паромные перевозки из Турции и стран Кавказа. Годовые объемы перевалки, обнародованные потенциальными инвесторами, составляют 300-500 тыс. тонн.

Скадовский морской порт расположен на северном берегу Джарылгачского залива Черного моря. Акватория порта представляет собой ковш, вход в который огражден дамбой. Глубина акватории в средней части составляет 5-5,3 метра. Годовая пропускная способность — 1,32 млн тонн. Количество грузовых причалов — 5, длина грузового причального фронта — 672 метра.

Скадовский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом в 2,5 раза — до 8,4 тыс. тонн.