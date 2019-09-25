Экипаж подводной лодки ЧФ "Колпино" выполнил погружение на глубину 240 метров в акватории Черного моря.

Об этом сообщил начальник отдела информобеспечения Черноморского флота РФ Алексей Рулев, передает Российская газета.

- В рамках корабельного учения экипаж отрабатывал задачи на различных глубинах, с максимальной глубиной погружения более 240 метров, - рассказал Рулев.

К слову, воды Черного моря на глубине более 150-200 метров насыщены сероводородом, из-за чего там полностью отсутствует жизнь, за исключением некоторых бактерий. Но военные моряки должны уметь выполнять поставленные командованием задачи даже в этой агрессивной среде.

Во время спуска в сероводородную зону подводники проверили работу всех систем и механизмов субмарины, отработали управление кораблем на больших глубинах. После этого подлодка всплыла в надводное положение, а экипаж продолжает боевую подготовку.

Учения проходили при поддержке малого противолодочного корабля "Касимов" и спасательного буксира СБС-739.