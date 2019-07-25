Північноатлантична рада планує представити під час візиту до Києва у жовтні Оцінку виконання Комплексного пакету допомоги НАТО для країни.

Про це йдеться у повідомленні місії України при НАТО у Twitter, передає УНН.

"У штаб-квартирі НАТО відбулось засідання, присвячене підготовці Оцінки виконання Комплексного пакету допомоги НАТО для України, що буде представлена у ході візиту Північноатлантичної ради НАТО в Україну у жовтні цього року", - вказали у місії.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр Кулеба розповів про очікування від візиту Північноатлантичної ради до Києва.

Північноатлантична рада НАТО відвідає Київ у період з 30 по 31 жовтня.