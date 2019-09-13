Сенцов розпочав перший закордонний візит після звільнення

15:01 25.09.2019   Крым

Звільнений з-за грат у Росії український режисер Олег Сенцов прилетів до Берліна.

Про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"...зустріли Олега Сенцова в аеропорту Берліна. Символічно, що свій перший після звільнення візит наш Герой здійснює саме до Німеччини", - зазначив український дипломат.

З його слів, попереду - насичена програма зустрічей з депутатами Бундестагу, ЗМІ, "а також тими, хто боровся за визволення Олега з гулагу".

Раніше Олег Сенцов розповів, що планує відвідати європейські країни і розповідати людям про політв’язнів, які залишаються в Росії. 1 жовтня він планує бути у Страсбурзі.

 



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