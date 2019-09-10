Индия внесла платеж России за постройку фрегатов

14:41 25.09.2019   Россия

Индия внесла деньги за постройку фрегатов проекта 11356 в Российской Федерации. В ближайшее время Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" приступит к работе.

Об этом заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, сообщает "Интерфакс".

Он также добавил, что ОСК получила деньги в полном объеме и готова выполнить контракт для Индии. "Надеемся, что в ближайший месяц корпуса будут подняты на стапель", - отметил Алексей Рахманов.

Президент Объединенной судостроительной корпорации сказал и о высокой ответственности за выполнение данного заказа и заверил, что будут приложены максимальные усилия, чтобы строительство фрегатов шло строго по графику.

Фрегаты проекта 11356 - сторожевые корабли дальней морской зоны.

Длина - 124,8 метра, ширина - 15,2.

Скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток.

Экипаж - 180 человек.

Фрегаты несут навигационное, радиоэлектронное, тактическое, ракетное, противолодочное и другое вооружение.



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