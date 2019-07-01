Демарш: одна з фракцій ВР відправляє свого представника на сесію ПАРЄ

14:21 25.09.2019   Украина

Партія “Опозиційна платформа — За життя” делегує свого представника для участі в роботі осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, незважаючи на офіційну відмову української делегації від участі в ній.

Про це йдеться у заяві партії “Опозиційна платформа — За життя”, опублікованій на сайті політсили, передає Укрінформ.

“Незважаючи на позицію партії влади, ми делегуємо свого представника для участі у роботі осінньої сесії ПАРЄ. Ми вважаємо, що сьогодні для мирного врегулювання конфлікту в Україні необхідно активізувати міжпарламентський діалог з усіма сусідніми країнами, повністю відновити відносини з Радою Європи”, - йдеться у заяві.

При цьому не уточнюється, кого саме з партії відправлять на осінню сесію ПАРЄ.

Як відомо, членом постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ від фракції ОПЗЖ є Юлія Льовочкіна.

Делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи офіційно відмовилась від участі в осінній сесії організації.

ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу у квітні 2014 року через анексію Криму. Оскільки Москва не виконала жодної вимоги відповідних резолюцій Асамблеї, санкції проти РФ продовжувалися кілька разів. На знак протесту російські депутати не брали участі в роботі Асамблеї з 2016 року. Влітку 2017 року Москва припинила сплачувати внески до бюджету Ради Європи, пояснюючи це тим, що делегація Держдуми РФ не має повноцінних прав у ПАРЄ. З'явився варіант, що Росія взагалі покине ПАРЄ. Після цього почали говорити, що неучасть Росії в ПАРЄ обмежує права російських громадян, зокрема неможливість оскарження рішень російського суду в ЄСПЛ.

У ніч проти 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дозволила делегації РФ вже 25 червня повернутися в асамблею. Ця резолюція виключає повторне запровадження серйозних санкцій проти російських депутатів. У відповідь на це делегації Латвії, Литви, Естонії, Словаччини, України, Грузії та Польщі залишили залу засідань.



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