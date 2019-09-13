Капітану судна Mriya, на яке Херсонський апеляційний суд наклав арешт, повідомили про підозру у порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим, передає Укрінформ.

“У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні здобуто достатньо доказів для повідомлення про підозру капітану судна Vilga, зараз Mriya, у порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як встановило слідство, капітан судна Vilga упродовж 2015 року неодноразово заходив до закритого порту Севастополь з метою доставлення нафтопродуктів на головну нафтобазу Чорноморського флоту ВМФ Російської Федерації.

Як повідомлялося, 10 серпня в порту Херсона українські правоохоронці проводили обшук на судні Mriya, яке на порушення закону заходило в закриті порти окупованого Криму і підозрюється в контрабанді нафтопродуктів, зокрема, в перевезенні палива для Чорноморського флоту РФ.

13 серпня Херсонський міський суд відмовив у задоволенні клопотання про арешт судна Mriya. 14 серпня прокуратура АРК оскаржила це рішення.

15 серпня судно Mriya, за даними MarineTraffic, залишило порт у Херсоні, взявши курс на Одесу, а потім вийшло в нейтральні води Чорного моря.

19 серпня Херсонський апеляційний суд наклав арешт на це судно.

Встановлено, що судно Mriya у 2015 році, тоді під назвою Vilga (прапор Росії, ІМО: 9109811), тричі заходило в порт Севастополя для доставки нафтопродуктів на головну нафтобазу Чорноморського флоту РФ в Сухарній балці: 11 травня, 1 червня і 26 червня.