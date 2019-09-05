Майя Санду объяснила, почему Игорь Додон представит Молдову в Нью-Йорке
|13:41 25.09.2019
|Молдова
Члены Кабмина слишком заняты, чтобы принять участие в работе Генеральной ассамблеи ООН. Такое объяснение озвучила накануне премьер Майя Санду. В этой связи представлять Молдову в Нью-Йорке будет Игорь Додон.
"Он хотел туда поехать. Правительство очень занято. Я предпочла поехать в Вашингтон и Брюссель, чтобы обсудить с партнерами по развитию конкретные проекты", - заявила премьер-министр Майя Санду, передает Publika.MD.
По словам Санду, содержание речи Додона с трибуны Генассамблеи ООН ей неизвестно. Однако, как заверяет премьер, если его выступление войдет в противоречие с позицией Кабмина, тогда в коалиции ПСРМ-ACUM появятся разногласия.
"В случае, если заявления президента Додона не будут отражать позицию правительства и, тем более, позицию блока ACUM, мы четко дистанцируемся от них, в том числе по вопросу вывода российских войск и боеприпасов из приднестровского региона", - добавила Майя Санду.
Глава государства выступит в ООН в пятницу. В состав молдавской делегации вошли 11 человек, в том числе супруга президента Галина. Они пробудут в США неделю. Как правило, командировки высокопоставленных лиц, которые принимают участие в заседаниях Генассамблеи ООН, длятся три дня и привязываются к дате выступления.
Как сообщает deschide.md, молдавская делегация разместилась в фешенебельной гостинице, в которой двойной номер стоит 600 долларов в сутки. Оплачиваются эти расходы из государственного бюджета. Сообщается также, что супруги Додон запросили номер с красивым видом из окна. Администрация президента и представители МИДЕИ не ответили на просьбу канала Publika TV сообщить о смете расходов на эту поездку.
В прошлом году в Генассамблее ООН принял участие экс-премьер Павел Филип. С трибуны организации он потребовал от России немедленно начать вывод своих войск и боеприпасов с территории страны. Филип отметил тогда, что этот шаг будет способствовать мирному урегулированию приднестровского конфликта.
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