Окупаційний "суддя Верховного Суду" Криму отримав 12 років з конфіскацією
|13:21 25.09.2019
|Крым
Святошинський суд заочно визнав суддю Апеляційного суду АР Крим, якого президент РФ призначив "суддею Верховного Суду" окупованого півострова, винним у державній зраді і призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією всього належного йому майна.
Джерело: прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УП.
Деталі: В ході досудового розслідування та судового розгляду слідчими встановлено, що громадянин України, будучи суддею Апеляційного суду АР Крим, умисно, з березня 2014 року по 2015 рік сприяв зміцненню окупаційної влади Російської Федерації шляхом безпосередньої участі в утворенні та функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території півострова Крим.
У прокуратурі також додали, що зазначений громадянин указом президента Російської Федерації від 19.12.2014 №786 був призначений "суддею Верховного Суду Республіки Крим", тобто є представником окупаційної судової влади держави-агресора.
Такими діями Російській Федерації умисно надано допомогу в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України.
Керівництво у провадженні здійснювали прокурори управління процесуального керівництва досудовими розслідуваннями кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованих територіях.
Дослівно у повідомленні ГПУ: "За принципової позиції прокурорів указаного управління при підтриманні публічного обвинувачення в суді колегією суддів Святошинського районного суду м. Києва в порядку спеціального судового провадження 23.09.2019 вказаного суддю визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією всього належного йому майна"
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