Сенцов приїхав у Німеччину, зустрінеться з депутатами Бундестагу
|13:01 25.09.2019
|Крым
Український режисер Олег Сенцов, звільнений з російського ув'язнення, прибув з візитом до Німеччини.
Про це повідомив посол України в Берліні, повідомляє "Європейська правда".
"Щойно зустріли Олега Сенцова в аеропорту Берліна! Символічно, що свій перший після звільнення візит наш герой здійснює саме до Німеччини", - повідомив дипломат у своєму Twitter.
За його словами, Сенцов зустрінеться з депутатами Бундестагу, представниками ЗМІ та "тими, хто боровся за його визволення з російського гулагу".
Як повідомлялося, Сенцов у жовтні може приїхати в Європарламент для отримання премії Сахарова.
Раніше президент Європейського парламенту Давід Сассолі запросив Сенцова до Страсбурга, а також заявив про готовність особисто привезти в Україну премію, якщо той не зможе сам прибути по неї через стан здоров'я.
Ще на цю тему:
Сенцов розпочав перший закордонний візит після звільнення
Капітану заарештованого танкера Mriya оголосили підозру
Звільнений з полону моряк Оприско розповів, як відмовився від зустрічі з Медведчуком
Девять цитат з інтерв'ю Олега Сенцова
Зеленський сподівається залучити НАТО до підтримання безпеки в регіоні Чорного та Азовського морів
Чубаров: Місія ОБСЄ має працювати в окупованому Криму
Детский флот «Артека» пополнит двухмачтовая шхуна
В Госсовете оккупированного Крыма до сих пор используют украинскую систему голосования "Рада"
Представник США розповів, що допоможе Україні повернути Крим