Правительство Греции планирует направить 9 млрд евро в виде государственных гарантий при секьюритизации и последующей продаже банками страны портфелей т.н. "красных" (невозвратных) кредитов .

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, передают Русские Афины.

Для предоставления государственных гарантий Афинам придется получить одобрение Еврокомиссии. Разрешение будет получено в том случае, если Еврокомиссия не сочтет такую меру прямой государственной помощью, что запрещено правилами ЕС. По словам источников, решения ЕК можно ожидать в течение ближайших недель.

На балансе греческих банков находятся просроченные кредиты на сумму порядка 75 млрд евро. Из-за этого банки вынуждены делать большие отчисления на покрытие возможных убытков по кредитам, что ограничивает их возможность выдавать новые кредиты. Программа предоставления государственных гарантий может сократить объем невозвратных кредитов на 30 млрд евро, полагают источники.

Подындекс банковского сектора, входящий в греческий фондовый индекс Athex Composite, подскочил в среду на 1%. С начала года он увеличился на 83%.





