Державне бюро розслідувань викрило чиновників, які підозрюються у тому, що, зловживаючи службовим становищем, вчинили протиправні корупційні дії під час організації та проведення державних закупівель тягового рухомого складу для ДП "Морський торговельний порт "Южний".

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"До схеми привласнення коштів причетні службові особи Міністерства інфраструктури України та ДП "Морський торговельний порт "Южний". Зловживаючи службовим становищем, вони вчинили протиправні корупційні дії під час організації та проведення державних закупівель тягового рухомого складу для ДП "Морський торговельний порт "Южний". Продукція була придбана за завищеними цінами та не відповідає технічним вимогам. Більше того, деякі одиниці придбаного товару перебувають в аварійному стані",- йдеться в повідомлені.

Також, було проведено санкціоновані обшуки у Києві та Одесі в офісних приміщеннях, порту та за адресами проживання учасників кримінального провадження. Також слідчими вилучено документацію, яка підтверджує протиправні дії.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо, у 2018 році керівництво держпідприємства уклало договір на постачання двох тепловозів за ціною 26 мільйонів гривень та перерахувало постачальнику аванс у розмірі 50% суми.