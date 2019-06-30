В Одесу вперше прибув корабель Берегової охорони Туреччини
|11:01 25.09.2019
|Украина
В Одесу прибув корабель Берегової охорони Туреччини із неофіційним візитом.
Про це 25 вересня повідомляє Держприкордонслужба України, передає Главком.
Зазначається, що це перший захід корабля Берегової охорони Туреччини в Одесу, але не перший в Україну. До 2012 року існувала досить активна практика обміну візитами кораблів прикордонних відомств України і Туреччини, але всі вони були до кримських пунктів базування.
«У Морської охорони Держприкордонслужби і Берегової охорони Туреччини давні тісні зв'язки. До 2014 року до 15 людей щорічно проходили навчання та стажування у тренувальному центрі Берегової охорони Туреччини. Після подій в Україні 2014 року співробітництво дещо призупинилося, але вже із 2017 року – це 7-9 фахівців на рік. Цьогоріч навчання пройшли 9 моряків. Також розробляється програма розширення зав’язків і для Навчального центру Морської охорони», - розповіли у Держприкордонслужбі.
Крім власне екіпажу, на борту корабля-гостя прибули представники керівництва одного з регіональних секторів Берегової охорони Туреччини.
«Цього разу програма візиту передбачає обмін досвідом проведення оглядових операції, використання штурмансько-навігаційного обладнання, спільне маневрування в морі, проведення пошукових та рятувальних операцій. Корабель БО Туреччини спільно з катером МО «Балаклава» вийдуть в море для практичного відпрацювання вправ із перехресним обміном офіцерами для більшої злагодженості дій», - повідомили у ДПСУ.
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