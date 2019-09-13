Звільнений з полону моряк Оприско розповів, як відмовився від зустрічі з Медведчуком
|11:21 25.09.2019
|Крым
Звільнений з РФ український моряк Андрій Оприско розповів, що під час перебування в СІЗО Лефортово до українських моряків збирався прийти Віктор Медведчук.
В інтерв'ю Радіо Свобода Оприско сказав, що відмовився йти до нього на зустріч, передає НВ.
«Казав слідчим, якщо Медведчук прийде та домовиться про наше звільнення, то одразу беріть кайданки і ведіть назад у камеру, що не піду, бо це зрадник батьківщини і мені його послуги не потрібні», — заявив він.
Після цього, за його словами, Медведчук відмовився від зустрічі.
«Це таки дійшло до нього, тому що була інформація, що українські моряки не хочуть бачити Медведчука», — додав Оприско.
25 листопада 2018 року російські силовики незаконно захопили два українських катери Бердянськ і Нікополь, а також рейдовий буксир Яни Капу, що прямували в порт Маріуполя. На борту кораблів перебували 22 військових моряків і два працівники СБУ. Їх незаконно заарештували і звинуватили в порушенні держкордону.
7 вересня в рамках широкого обміну між Києвом і Москвою 22 моряки і двоє офіцерів СБУ повернулися в Україну.
Ще на цю тему:
Сенцов розпочав перший закордонний візит після звільнення
Капітану заарештованого танкера Mriya оголосили підозру
Сенцов приїхав у Німеччину, зустрінеться з депутатами Бундестагу
Девять цитат з інтерв'ю Олега Сенцова
Зеленський сподівається залучити НАТО до підтримання безпеки в регіоні Чорного та Азовського морів
Чубаров: Місія ОБСЄ має працювати в окупованому Криму
Детский флот «Артека» пополнит двухмачтовая шхуна
В Госсовете оккупированного Крыма до сих пор используют украинскую систему голосования "Рада"
Представник США розповів, що допоможе Україні повернути Крим