Расходы на содержание Крыма и части востока Украины для РФ "абсолютно подъемные", полагает эксперт
|12:01 25.09.2019
|Крым
Экономист, бывший советник российского президента Владимира Путина Андрей Илларионов сообщил, что невоенные расходы РФ в год на захваченный Крым и неподконтрольную Украине часть Донбасса можно оценить в размере 4 млрд долларов.
Бюджет России может тянуть такую "лямку" бесконечно долго, рассказал экс-советник во время чата на Главреде.
Собеседник отметил, что 4 млрд долларов - это около 0,3% российского валового внутреннего продукта, такая сумма "абсолютно подъемная", поэтому может расходоваться бесконечно.
"По официальным данным на Крым и Севастополь расходуется примерно 2 миллиарда долларов в год. Это только в гражданских целях, не считая военные. Примерно такую же сумму составляют дотации, субсидии и дополнительные расходы на оккупированный Донбасс…", - заявил Илларионов.
Напомним, в конце октября 2018-го постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко говорил, что власти России в год тратят на поддержку самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" 1,3 млрд долларов.
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