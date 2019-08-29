Расходы на содержание Крыма и части востока Украины для РФ "абсолютно подъемные", полагает эксперт

12:01 25.09.2019   Крым

Экономист, бывший советник российского президента Владимира Путина Андрей Илларионов сообщил, что невоенные расходы РФ в год на захваченный Крым и неподконтрольную Украине часть Донбасса можно оценить в размере 4 млрд долларов.

Бюджет России может тянуть такую "лямку" бесконечно долго, рассказал экс-советник во время чата на Главреде.

Собеседник отметил, что 4 млрд долларов - это около 0,3% российского валового внутреннего продукта, такая сумма "абсолютно подъемная", поэтому может расходоваться бесконечно.

"По официальным данным на Крым и Севастополь расходуется примерно 2 миллиарда долларов в год. Это только в гражданских целях, не считая военные. Примерно такую же сумму составляют дотации, субсидии и дополнительные расходы на оккупированный Донбасс…", - заявил Илларионов.

Напомним, в конце октября 2018-го постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко говорил, что власти России в год тратят на поддержку самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" 1,3 млрд долларов.



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