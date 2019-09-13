Вновь избранный «глава» крымского парламента меняет терминологию
|10:21 25.09.2019
|Крым
«Глава крымского парламента второго созыва» за нормальную реальность с полноценными гражданами, а не депортированными. Так коллаборант Константинов объяснил причину переименования одного из комитетов в «крымском парламенте».
Об этом сообщает РИА Новости, передает Флот 2017.
По словам Константинова в «крымском парламенте» второго созыва образовано 16 профильных комитетов.
Один из комитетов сменил название, теперь он именуется – «комитет по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии». Оккупанты умышленно убрали из названия упоминание о депортированных народах. Ранее комитет назывался «комитетом по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан».
«Мы убрали слово «депортированные». Эту терминологию нужно из крымской политики убрать. Люди должны жить в нормальной реальности и быть полноценными гражданами», - заявил Константинов.
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