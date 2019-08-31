Как известно, 32 моряка ВМСУ успешно завершили подготовку в США для службы на катерах класса Island “Славянск” и “Старобельск”, а прибытия самих катеров в главную базу отечественного флота в Одессе с нетерпением ожидают во всей Украине.

Причем, судя по пульсирующим в атмосфере слухам, это не последние катера данного класса, которые могут пополнить состав ВМСУ, передают ОДЕССКИЙ КУРЬЕР.

Между тем неоднократно поднимался вопрос о том, что подобного рода единицы в составе ВМСУ недостаточно эффективны и в принципе, их огневой потенциал не позволяет решать наиболее актуальные задачи в регионе.

В каком-то смысле данные критические выпады верны, но ещё на самом старте ведения переговоров о передаче “Айлендов” Украине упоминалось, что вооружение катеров будет заменено. В частности, будучи в составе береговой охраны США, катера комплектовались 25-мм автоматической артиллерийской установкой Mk 38 Bushmaster и двумя 12,7-мм пулеметами М2НВ. В составе ВМСУ они вполне могут получить боевой модуль “Катран-М” (БМ-5М01), аналогичный тому, что размещается на МБАК “Гюрза-М”, укомплектованный 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, 30-мм автоматическим гранатометом КБА-117, 7,62-мм пулеметом КТ-7,62 и 2 ПТРК “Барьер”.

Но, если это достаточно приземленное вооружение, которое могут получить “Айленды” в Украине, то порою звучали версии, которые с одной стороны хотелось бы увидеть в реализации, а с другой так и хочется воскликнуть сакраментальное: “Это фантастика!” И речь идет о размещении на данных катерах пусковых ПКРК “Нептун”. И о том, насколько эта фантастическая мысль все же близка к реальности, мы и поговорим в этом материале. Материале, который будет отчасти экскурсом в историю.

Говоря о размещении ПКР “Нептун” на катерах “Айленд” мы подразумеваем модернизацию и усиление данных единиц до уровня малых ракетных катеров. Но, в ментальности многих, совместимость противокорабельных ракет и небольших катеров, вызывает диссонанс. Хотя, это вполне обыденная практика.

Сама история ракетных катеров берет своё начало в 1960 году, когда на вооружение в СССР был принят проект 183.Р “Комар”, водоизмещением всего 81 тонну (длина 25,5 м, ширина 6,2 м), но вооруженные 2 противокорабельными шестиметровыми двухтонными П-15 “Термит”.

Его старший брат, ракетный катер проекта 205 “Москит”, имел водоизмещение 205 тонн, длину 38,6 метров, а ширину 7,6 м, что позволяло разместить на нём уже 4 пусковые ПКР П-15 “Термит”.

По сути, американские “Айленды”, водоизмещением 165 тонн, длинной 33,5 метра и шириной 6,4 метра, вполне могут стать носителями двух пусковых ПКР “Нептун”. По крайней мере, их габариты вполне соответствуют.

Другой вопрос, это интеграция настолько несвойственного для патрульных катеров вооружения и всего сопутствующего оборудования. Если реализация настолько амбициозной задумки будет иметь место, причём успешная, то украинскому опыту могут последовать и другие страны. Например, Грузия, в составе Береговой охраны которой также находятся “Айленды”.

А потому, да, фантазии “на тему”, но что мешает их реализации или хотя бы попытке их реализовать. Ведь ожидать полноценные МРК “Веспа” придется ещё ни один год, а получить в пользование катер с наличием серьезного аргумента на борту, можно в куда более короткие сроки.