По словам министра обороны – это сложный вопрос, состоящий из нескольких блоков, растягивающихся на долгие годы.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, отвечая на вопрос BBC News Украина о сроках полного соответствия ВСУ стандартам НАТО, передает Флот 2017.

«Сложный вопрос, он включает несколько блоков. Организационный блок достаточно легко решить, то есть структура, разделение полномочий, демократический контроль. Этот структурный переход на уровне руководства мы планируем осуществить в следующем году, - заявил министр обороны и указал на сроки перехода на стандарты НАТО разных блоков. - Одна бригада может технически перейти на натовскую структуру на протяжении года. Переход всех бригад на протяжении года – это невозможно. Социальное обеспечение, условия прохождения службы – это конечно более болезненные и сложные вопросы – на это нужны годы. Замена вооружений – это наиболее сложный вопрос, на это тоже нужны годы. Но очень важной частью перехода на стандарты НАТО является подготовка доктрины – это процессы, установки, уставы и так далее. Только когда мы обеспечим эту доктрину, подготовку кадров, образование, инфраструктуру, вооружения и военную технику, тогда мы сможем говорить про натовские стандарты. В большей части перейти можно за несколько лет».