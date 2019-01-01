Головним прокурором ЄС стала Лаура Ковеші
|10:41 25.09.2019
|Румыния
Європарламент і Європейська Рада дійшли згоди щодо призначення представниці Румунії Лаури Кодруци Ковеші першим головою Офісу прокурора ЄС.
Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європарламенту, передає Укрінформ.
«Пані Ковеші є чудовим вибором для призначення Головним прокурором Євросоюзу. Вона має видатну професійну компетентність. (Більш того, Румунія зараз не заповнює жодної ключової позиції в ЄС.) Вона буде ще однією сильною жінкою, які відтепер поведуть за собою Європейський Союз», - зазначив голова комітету Європарламенту із громадянських свобод Фернандо Лопес Агілар.
Переговори між Європарламентом та ЄР навколо кандидатури на посаду Головного прокурора тривали з минулої весни. Тепер, після досягнення політичної згоди, Ковеші має бути формально затверджена рішеннями Ради міністрів ЄС та «Конференцією президентів» (керівників політичних груп) Європарламенту.
Як повідомлялося раніше, посада Головного прокурора є новою для Євросоюзу. У разі остаточного призначення Лаура Ковеші очолить Офіс прокурора ЄС, який має набути оперативної спроможності до кінця 2020-го - початку 2021 року. Ця інституція буде вповноважена проводити розслідування та притягувати до відповідальності винних у злочинах проти бюджету ЄС.
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