Європарламент і Європейська Рада дійшли згоди щодо призначення представниці Румунії Лаури Кодруци Ковеші першим головою Офісу прокурора ЄС.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європарламенту, передає Укрінформ.

«Пані Ковеші є чудовим вибором для призначення Головним прокурором Євросоюзу. Вона має видатну професійну компетентність. (Більш того, Румунія зараз не заповнює жодної ключової позиції в ЄС.) Вона буде ще однією сильною жінкою, які відтепер поведуть за собою Європейський Союз», - зазначив голова комітету Європарламенту із громадянських свобод Фернандо Лопес Агілар.

Переговори між Європарламентом та ЄР навколо кандидатури на посаду Головного прокурора тривали з минулої весни. Тепер, після досягнення політичної згоди, Ковеші має бути формально затверджена рішеннями Ради міністрів ЄС та «Конференцією президентів» (керівників політичних груп) Європарламенту.

Як повідомлялося раніше, посада Головного прокурора є новою для Євросоюзу. У разі остаточного призначення Лаура Ковеші очолить Офіс прокурора ЄС, який має набути оперативної спроможності до кінця 2020-го - початку 2021 року. Ця інституція буде вповноважена проводити розслідування та притягувати до відповідальності винних у злочинах проти бюджету ЄС.