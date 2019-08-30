Российская Федерация в оккупированном Крыму проводит системную политику дискриминации в отношении граждан Украины, которые не имеют документов РФ.

Об этом 24 сентября 2019 года сообщил заместитель руководителя Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин на совещании ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве.

Дискриминация выражается в лишении возможности официально заниматься трудовой деятельностью без документов РФ, в лишении права на получение бесплатного медицинского обслуживания без полиса ОМС. Также отсутствии возможности заниматься трудовой деятельностью существенно снижает доступ жителей Крыма без документов РФ к платной медицинской помощи.

Кроме вышеуказанных ограничений, российские оккупационные власти преследуют в административном порядке граждан Украины, которые не имеют на оккупированной территории Украины документов РФ.

Административное преследование выражается как в виде штрафов, так и в виде выдворения с территории Крыма – места постоянного проживания таких людей. Примеры судебных постановлений показывают, что решение о депортации выносится даже в случае, если у гражданина Украины есть стойкие социальные связи в Крыму. Поводом для подобного преследования являются «отсутствие документов, необходимых для пребывания на территории РФ» и «превышение предельного срока пребывания на территории РФ».

Крым является территорией Украины, и РФ обязана создавать равные условия для жителей Крыма как государство, контролирующее эту территорию. Значит, применение властями РФ в Крыму ограничений для граждан Украины как для иностранцев является нарушением норм международного права. Иностранное государство не может ограничивать права и свободы граждан, которые находятся на территории своего государства. Подобные ограничения со стороны РФ следует рассматривать не как различия, связанные с гражданством, а как дискриминацию по признаку национального происхождения и политических убеждений, а также по признаку наличия документов, незаконно выдаваемых Россией в Крыму.

Указанные примеры подтверждают, что Российская Федерация нарушает право на свободу передвижения и проживания, право на труд и свободный выбор работы, право на здравоохранение, медицинскую помощь, социальное обеспечение и социальное обслуживание, закрепленные в статье 5 Конвенции «О ликвидации всех форм расовой дискриминации».

Рекомендация Российской Федерации:

РФ как страна-оккупант обязана обеспечить на оккупированной территории Украины условия, при которых отсутствие каких-либо документов Российской Федерации у граждан Украины не являлось бы основанием для ограничения их в гражданских, социальных или экономических правах.