Тільки деокупація відновить громадянську і релігійну свободу в Криму - Денісова

09:20 25.09.2019   Крым

Базові свободи людини у Криму може бути відновлено тільки після цілковитої деокупації півострова.

Про це на Нараді ОБСЄ з людського виміру у Варшаві заявила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, передає кореспондент Укрінформу.

“Тільки повна деокупація українських територій дозволить припинити переслідування віруючих різних конфесій і відновить громадянську і релігійну свободу громадян України”,- підкреслила Денісова.

Вона зазначила, що окупаційна влада у Криму віднесла до екстремістських організацій Меджліс кримськотатарського народу.

Денісова розповіла про так звану справу Хізб ут-Тахрір, коли протягом одного дня ФСБ провела 26 обшуків, арештувавши 24 мусульман - нібито за створення терористичної організації. Вона зауважила, що більшість арештованих кримських татар належать до громадського правозахисного руху “Кримська солідарність”.

Уповноважений ВР нагадала, що від початку окупації за обвинуваченнями у зв’язках із забороненими мусульманськими групами у Криму арештовано чи засуджено 59 осіб. На півострові системно порушується свобода слова, постійно надходять повідомлення про викрадення людей.

“Десятки осіб зникли безвісти. 16 вересня у Криму в лісі було знайдено тіло 20-річного кримського татарина Ейнара Еюпова, який зник рік тому”, - розповіла Денісова.

Вона також підкреслила, що на окупованих територіях змінено законодавство про релігійні організації, що стало інструментом для терору, зокрема проти Української православної церкви та євангельських християнських організацій.



Ще на цю тему:

20:01 25.09.2019
Засуджених у справі «українських диверсантів» етапували з Криму в Москву – адвокат
15:01 25.09.2019
Сенцов розпочав перший закордонний візит після звільнення
14:01 25.09.2019
Капітану заарештованого танкера Mriya оголосили підозру
13:01 25.09.2019
Сенцов приїхав у Німеччину, зустрінеться з депутатами Бундестагу
11:21 25.09.2019
Звільнений з полону моряк Оприско розповів, як відмовився від зустрічі з Медведчуком
09:01 25.09.2019
Девять цитат з інтерв'ю Олега Сенцова
08:40 25.09.2019
Зеленський сподівається залучити НАТО до підтримання безпеки в регіоні Чорного та Азовського морів
08:10 25.09.2019
Чубаров: Місія ОБСЄ має працювати в окупованому Криму
20:40 24.09.2019
Чубаров на нараді ОБСЄ: Росія ігнорує усі резолюції міжнародних організацій
20:30 24.09.2019
Детский флот «Артека» пополнит двухмачтовая шхуна
17:30 24.09.2019
В Госсовете оккупированного Крыма до сих пор используют украинскую систему голосования "Рада"
17:00 24.09.2019
Представник США розповів, що допоможе Україні повернути Крим
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:41 23.09.2019
В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019»
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
Всі новини країни
Армения Армения
20:20 24.09.2019
В Армении начались российско-армянские двусторонние ученя
14:45 24.09.2019
В Армении 24 сентября стартуют масштабные военные учения
09:45 24.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли учения
10:30 23.09.2019
Вірменія і Азербайджан проведуть в Нью-Йорку міністерську зустріч з питань Карабаху
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
09:30 19.09.2019
У Болгарії збудують газопровід, що постачатиме російський газ в обхід України
20:41 17.09.2019
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
Всі новини країни
Греция Греция
12:41 25.09.2019
Греция профинансирует банки на сумму 9 млрд евро для помощи в продаже невозвратных кредитов
08:30 25.09.2019
Греція готується закрити сухопутні кордони через наплив мігрантів
17:45 24.09.2019
Российский магнат приобрел легендарную виллу на Крите
12:21 23.09.2019
У Греції затримали сирійських мігрантів, що видавали себе за волейбольну команду з України
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:00 24.09.2019
Рада Європи перевірить виконання Росією рішення ЄСПЛ щодо Грузії
11:00 24.09.2019
Совет НАТО посетит Грузию в начале октября
17:41 23.09.2019
Путин одобрил траты на модернизацию армии Абхазии
19:45 20.09.2019
EBRD рассматривает вопрос выделения городу Тбилиси 50 миллионов евро
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:41 25.09.2019
Майя Санду объяснила, почему Игорь Додон представит Молдову в Нью-Йорке
13:30 24.09.2019
Виступ представника невизнаного Придністров'я в ООН обурив Кишинів
11:30 24.09.2019
В Молдове арестован уставный капитал авиакомпании Air Moldova
13:41 23.09.2019
Президент Молдови: ми хочемо інтеграції в ЄАЕС, але угода з ЄС не дозволяє
Всі новини країни
Россия Россия
18:41 25.09.2019
Росію не допустили до участі в чемпіонаті світу з легкої атлетики
16:41 25.09.2019
Король Нідерландів з трибуни ООН закликав Москву співпрацювати зі слідством MH17
14:41 25.09.2019
Индия внесла платеж России за постройку фрегатов
11:41 25.09.2019
"Ъ" рассказал о послании Путина странам НАТО
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:41 25.09.2019
Головним прокурором ЄС стала Лаура Ковеші
19:30 24.09.2019
Поромна переправа на кордоні України з Румунією пройшла тестове випробування / Фото
15:41 23.09.2019
Румунія купила у Нідерландів 48 вживаних потягів, але півтора року не може їх забрати
12:00 20.09.2019
У Румунії розпочалась активна фаза міжнародних навчань
Всі новини країни
Турция Турция
09:40 25.09.2019
Ердоган в ООН розповів, як бачить подолання гуманітарної кризи в Сирії
15:15 24.09.2019
В Мраморном море близ Стамбула произошло землетрясение / Карта
10:50 23.09.2019
Американський сенатор сподівається на повернення Туреччини в американську програму F-35
20:40 20.09.2019
Турецька Aras має намір брати участь в конкурсі на концесію «Ольвії»
Всі новини країни
Украина Украина
20:18 25.09.2019
Асана Чапуха вывезли в РОВД Симферополя
20:01 25.09.2019
Засуджених у справі «українських диверсантів» етапували з Криму в Москву – адвокат
19:41 25.09.2019
Президенти України та Румунії домовились про обмін візитами найближчим часом
19:21 25.09.2019
Зеленський від сьогодні зможе затверджувати план оборони України
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд