Тільки деокупація відновить громадянську і релігійну свободу в Криму - Денісова
|09:20 25.09.2019
|Крым
Базові свободи людини у Криму може бути відновлено тільки після цілковитої деокупації півострова.
Про це на Нараді ОБСЄ з людського виміру у Варшаві заявила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, передає кореспондент Укрінформу.
“Тільки повна деокупація українських територій дозволить припинити переслідування віруючих різних конфесій і відновить громадянську і релігійну свободу громадян України”,- підкреслила Денісова.
Вона зазначила, що окупаційна влада у Криму віднесла до екстремістських організацій Меджліс кримськотатарського народу.
Денісова розповіла про так звану справу Хізб ут-Тахрір, коли протягом одного дня ФСБ провела 26 обшуків, арештувавши 24 мусульман - нібито за створення терористичної організації. Вона зауважила, що більшість арештованих кримських татар належать до громадського правозахисного руху “Кримська солідарність”.
Уповноважений ВР нагадала, що від початку окупації за обвинуваченнями у зв’язках із забороненими мусульманськими групами у Криму арештовано чи засуджено 59 осіб. На півострові системно порушується свобода слова, постійно надходять повідомлення про викрадення людей.
“Десятки осіб зникли безвісти. 16 вересня у Криму в лісі було знайдено тіло 20-річного кримського татарина Ейнара Еюпова, який зник рік тому”, - розповіла Денісова.
Вона також підкреслила, що на окупованих територіях змінено законодавство про релігійні організації, що стало інструментом для терору, зокрема проти Української православної церкви та євангельських християнських організацій.
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