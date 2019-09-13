Курбедінов — про "справу Хізб ут-Тахрір": Релігійна термінологія не робить людей терористами

09:10 25.09.2019   Крым

Експерт, який проводив лінгвістико-релігієзнавчу експертизу по "справі Хізб ут-Тахрір" (ялтинська група) зробив висновок про "приналежність" фігурантів справи до терористичної організації на підставі використання ними звичайної релігійної лексики.

Про це у Facebook повідомляє Кримська солідарність з посиланням на заяву адвоката Еміля Курбедінова після слухань у Північно-Кавказькому окружному військовому суді 24 вересня, де було заслухано думку релігієзнавця з Уфи, передає Укрінформ.

"Експерт як докази приналежності до "терористичної організації" найчастіше пропонує свій переказ записаних розмов та їх тлумачення. Терміни, які категорично віднесені експертом до свідчень належності матеріалів до зазначеної організації, не є такими. Насправді - це звичайні терміни мусульманського богослов'я, які мають широке вживання в традиційному ісламі, або одночасно в "Партії ісламського звільнення", - вважає адвокат. - "Багато термінів, віднесені експертом до належних нібито "терористичній організації", використовуються цією партією нарівні з легальними діючими ісламськими організаціями. Як приклад можна привести терміни: "дават", "зіярат", "нафсійя", "кадар" та ін. Їх вживання не дозволяє робити будь-які висновки крім того, що тут є ісламська термінологія. І в чому винні люди, які її використовували в силу своєї релігійної ідентичності?" - заявив Курбедінов.

Також адвокат зазначив, що експерт дає однозначний висновок про "приналежність" обвинувачених до терористичної організації, категорично, не наводячи посилань або інших доказів, ніби це є загальновідомо і давно доведено, що "зіярат" - людина, яка симпатизує ідеології "терористичної організації".

Як повідомлялося, захист подав скарги до Слідчого комітету Росії по Республіці Башкортостан на дії експертів, які робили лінгвістико--релігієзнавчу експертизу у справі, і залучив незалежних лінгвістів і релігієзнавців для підготовки рецензії на експертний висновок. Експерти наразі публічно не коментували цю ситуацію.

Фігуранти ялтинської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеін Куку, Муслім Алієв, Инвер Бекіров і Вадим Сірук були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх обвинувачують у тероризмі і причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації.



Ще на цю тему:

20:18 25.09.2019
Асана Чапуха вывезли в РОВД Симферополя
10:21 25.09.2019
Вновь избранный «глава» крымского парламента меняет терминологию
20:50 24.09.2019
Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір": На милосердя суду РФ не розраховуємо / Відео
18:30 24.09.2019
Фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили термін у ШІЗО в російській колонії / Фото
18:21 23.09.2019
15 крымских татар этапировали из РФ в Крым
17:21 23.09.2019
" Пятеро крымскотатарских заключенных находятся в психиатрической больнице" - - крымский адвокат Ислям Велиляев
08:50 23.09.2019
Координатор Крымской правозащитной группы объясняет, кто именно может войти в список для обмена
08:30 23.09.2019
Сейчас у РФ, возможно, есть шанс уничтожить крымских татар до конца — Чубаров
10:45 20.09.2019
Гельсінська комісія США: У Криму - ескалація репресій проти кримських татар
14:01 19.09.2019
В оккупированном Крыму сообщают об очередном обыске у крымских татар
09:20 19.09.2019
Суд в РФ залишив в силі штрафи кримським татарам за акцію в Москві
14:30 18.09.2019
ООН: Окупанти подвоїли кількість обшуків і рейдів проти кримських татар
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:41 23.09.2019
В Баку прошла церемония открытия совместных учений «Кавказский Орел - 2019»
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
Всі новини країни
Армения Армения
20:20 24.09.2019
В Армении начались российско-армянские двусторонние ученя
14:45 24.09.2019
В Армении 24 сентября стартуют масштабные военные учения
09:45 24.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли учения
10:30 23.09.2019
Вірменія і Азербайджан проведуть в Нью-Йорку міністерську зустріч з питань Карабаху
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
09:30 19.09.2019
У Болгарії збудують газопровід, що постачатиме російський газ в обхід України
20:41 17.09.2019
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
Всі новини країни
Греция Греция
12:41 25.09.2019
Греция профинансирует банки на сумму 9 млрд евро для помощи в продаже невозвратных кредитов
08:30 25.09.2019
Греція готується закрити сухопутні кордони через наплив мігрантів
17:45 24.09.2019
Российский магнат приобрел легендарную виллу на Крите
12:21 23.09.2019
У Греції затримали сирійських мігрантів, що видавали себе за волейбольну команду з України
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:00 24.09.2019
Рада Європи перевірить виконання Росією рішення ЄСПЛ щодо Грузії
11:00 24.09.2019
Совет НАТО посетит Грузию в начале октября
17:41 23.09.2019
Путин одобрил траты на модернизацию армии Абхазии
19:45 20.09.2019
EBRD рассматривает вопрос выделения городу Тбилиси 50 миллионов евро
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:41 25.09.2019
Майя Санду объяснила, почему Игорь Додон представит Молдову в Нью-Йорке
13:30 24.09.2019
Виступ представника невизнаного Придністров'я в ООН обурив Кишинів
11:30 24.09.2019
В Молдове арестован уставный капитал авиакомпании Air Moldova
13:41 23.09.2019
Президент Молдови: ми хочемо інтеграції в ЄАЕС, але угода з ЄС не дозволяє
Всі новини країни
Россия Россия
18:41 25.09.2019
Росію не допустили до участі в чемпіонаті світу з легкої атлетики
16:41 25.09.2019
Король Нідерландів з трибуни ООН закликав Москву співпрацювати зі слідством MH17
14:41 25.09.2019
Индия внесла платеж России за постройку фрегатов
11:41 25.09.2019
"Ъ" рассказал о послании Путина странам НАТО
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:41 25.09.2019
Головним прокурором ЄС стала Лаура Ковеші
19:30 24.09.2019
Поромна переправа на кордоні України з Румунією пройшла тестове випробування / Фото
15:41 23.09.2019
Румунія купила у Нідерландів 48 вживаних потягів, але півтора року не може їх забрати
12:00 20.09.2019
У Румунії розпочалась активна фаза міжнародних навчань
Всі новини країни
Турция Турция
09:40 25.09.2019
Ердоган в ООН розповів, як бачить подолання гуманітарної кризи в Сирії
15:15 24.09.2019
В Мраморном море близ Стамбула произошло землетрясение / Карта
10:50 23.09.2019
Американський сенатор сподівається на повернення Туреччини в американську програму F-35
20:40 20.09.2019
Турецька Aras має намір брати участь в конкурсі на концесію «Ольвії»
Всі новини країни
Украина Украина
20:18 25.09.2019
Асана Чапуха вывезли в РОВД Симферополя
20:01 25.09.2019
Засуджених у справі «українських диверсантів» етапували з Криму в Москву – адвокат
19:41 25.09.2019
Президенти України та Румунії домовились про обмін візитами найближчим часом
19:21 25.09.2019
Зеленський від сьогодні зможе затверджувати план оборони України
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд