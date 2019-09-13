Експерт, який проводив лінгвістико-релігієзнавчу експертизу по "справі Хізб ут-Тахрір" (ялтинська група) зробив висновок про "приналежність" фігурантів справи до терористичної організації на підставі використання ними звичайної релігійної лексики.

Про це у Facebook повідомляє Кримська солідарність з посиланням на заяву адвоката Еміля Курбедінова після слухань у Північно-Кавказькому окружному військовому суді 24 вересня, де було заслухано думку релігієзнавця з Уфи, передає Укрінформ.

"Експерт як докази приналежності до "терористичної організації" найчастіше пропонує свій переказ записаних розмов та їх тлумачення. Терміни, які категорично віднесені експертом до свідчень належності матеріалів до зазначеної організації, не є такими. Насправді - це звичайні терміни мусульманського богослов'я, які мають широке вживання в традиційному ісламі, або одночасно в "Партії ісламського звільнення", - вважає адвокат. - "Багато термінів, віднесені експертом до належних нібито "терористичній організації", використовуються цією партією нарівні з легальними діючими ісламськими організаціями. Як приклад можна привести терміни: "дават", "зіярат", "нафсійя", "кадар" та ін. Їх вживання не дозволяє робити будь-які висновки крім того, що тут є ісламська термінологія. І в чому винні люди, які її використовували в силу своєї релігійної ідентичності?" - заявив Курбедінов.

Також адвокат зазначив, що експерт дає однозначний висновок про "приналежність" обвинувачених до терористичної організації, категорично, не наводячи посилань або інших доказів, ніби це є загальновідомо і давно доведено, що "зіярат" - людина, яка симпатизує ідеології "терористичної організації".

Як повідомлялося, захист подав скарги до Слідчого комітету Росії по Республіці Башкортостан на дії експертів, які робили лінгвістико--релігієзнавчу експертизу у справі, і залучив незалежних лінгвістів і релігієзнавців для підготовки рецензії на експертний висновок. Експерти наразі публічно не коментували цю ситуацію.

Фігуранти ялтинської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеін Куку, Муслім Алієв, Инвер Бекіров і Вадим Сірук були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх обвинувачують у тероризмі і причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації.