Подолання гуманітарної кризи в Сирії неможливе без трьох аспектів: це територіальна цілісність та політична єдність країни, недопущення кровопролиття в Ідлібі та ліквідація терористичних організацій.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у своїй промові на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

"Перший аспект – територіальна цілісність та політична єдність Сирії. Аби це стало можливим, дуже важливим фактором є Конституційний комітет, покликаний працювати найефективнішим чином… Друге – слід зробити все можливе для недопущення кривавої розправи в Ідлібі та притоку мігрантів з Ідліба, кількість яких потенційно становить 4 млн… Туреччина не може прийняти у себе нову хвилю мігрантів, саме тому ми розраховуємо на підтримку всіма країнами світу зусиль Туреччини, спрямованих на безпеку та стабільність в Ідлібі. Третє – ліквідація на схід від Євфрату терористичної організації PKK/YPG, яка окупувала четверту частину сирійських територій", - сказав Ердоган.

Він наголосив на тому, що врегулювання сирійського конфлікту потребує боротьби проти терористичних організацій, виходячи з однакових позицій та ставлення до них.

Ердоган нагадав, що Туреччина приймає на своїй території більше 5 млн осіб, які рятуються від військових конфліктів у своїх країнах, більше 3,65 млн цих осіб – сирійці. Він зауважив, що країна також є одним з найбільш активних борців із незаконною міграцією, за 8 місяців поточного року врятувавши в морі 32 тисячі нелегальних мігрантів, повернувши на батьківщину (за виключенням Сирії, куди мігрантів не повертали) 58 тисяч нелегалів.

Президент Туреччини показав фото сирійського хлопчика Айлана, який загинув у Середземному морі та став трагічним символом міграції, закликавши світову спільноту проявити ініціативу та припинити гуманітарну кризу в Сирії, а також підтримати зусилля Туреччини в цьому напрямку.

Він нагадав, що Туреччина нині спільно із США ведуть роботу над створенням зони безпеки в Сирії, біля кордону з Туреччиною, де можливим є розміщення від 1 до 2 млн сирійських мігрантів з території Туреччини, ЄС та інших країн.

Турецький президент також закликав ООН оголосити 15 березня (дата теракту у Новій Зеландії) Міжнародним днем боротьби з ісламофобією.