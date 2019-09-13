Зеленський сподівається залучити НАТО до підтримання безпеки в регіоні Чорного та Азовського морів
|08:40 25.09.2019
|Крым
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що візит Північноатлантичної ради НАТО в Україну сприятиме ширшому залученню НАТО до підтримання безпеки в регіоні Чорного та Азовського морів.
На цьому він наголосив під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
"Президент відзначив важливість візиту Північноатлантичної ради НАТО в Україну, який відбудеться наприкінці жовтня цього року. Він висловив сподівання, що цей візит сприятиме активізації практичної співпраці з Альянсом у розбудові Збройних сил України, зокрема Військово-морських сил, а також ширшому залученню НАТО до підтримання безпеки в регіоні Чорного та Азовського морів", - йдеться у повідомленні.
Також під час зустрічі йшлося про підвищення рівня співпраці у модернізації Військово-морських сил України, відзначили в Офісі.
Пріоритетним напрямом роботи Президент України назвав і підвищення рівня сумісності ЗСУ із силами держав-членів НАТО, зокрема шляхом участі у спільних навчаннях і тренуваннях, програмах військової співпраці, зазначено у повідомленні.
Крім того, за даними Офісу, Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг обговорили ініціативи української влади для подолання корупції.
Нагадаємо, раніше Президент України зустрівся на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Також Глава держави мав зустріч з Прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте.
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