Президент України Володимир Зеленський сподівається, що візит Північноатлантичної ради НАТО в Україну сприятиме ширшому залученню НАТО до підтримання безпеки в регіоні Чорного та Азовського морів.

На цьому він наголосив під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

"Президент відзначив важливість візиту Північноатлантичної ради НАТО в Україну, який відбудеться наприкінці жовтня цього року. Він висловив сподівання, що цей візит сприятиме активізації практичної співпраці з Альянсом у розбудові Збройних сил України, зокрема Військово-морських сил, а також ширшому залученню НАТО до підтримання безпеки в регіоні Чорного та Азовського морів", - йдеться у повідомленні.

Також під час зустрічі йшлося про підвищення рівня співпраці у модернізації Військово-морських сил України, відзначили в Офісі.

Пріоритетним напрямом роботи Президент України назвав і підвищення рівня сумісності ЗСУ із силами держав-членів НАТО, зокрема шляхом участі у спільних навчаннях і тренуваннях, програмах військової співпраці, зазначено у повідомленні.

Крім того, за даними Офісу, Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг обговорили ініціативи української влади для подолання корупції.

Нагадаємо, раніше Президент України зустрівся на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Також Глава держави мав зустріч з Прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте.